ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

200 тысяч тонн фруктов планируют вырастить и собрать в этом сезоне белорусские аграрии

28.05.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Прогнозы на урожай яблок и груш фермеры и сельхозорганизации скорректируют с учетом особенностей погоды. Из-за прохладной весны цветение сместилось на несколько недель. Перезимовка (местами с сильными морозами) стала своего рода экзаменом для плодовых культур, который сорта отечественной селекции выдержали на отлично. Например, "белорусское сладкое" дает урожай до сотни центнеров с гектара.

О вкладе ученых, технологов, фермеров в витаминное разнообразие - сюжет Алексея Кондратенко.

Еще 8 лет назад все садоводство нашей страны приносило чуть более 100 тысяч тонн фруктов и ягод в год. Сегодня в два раза больше. Белорусские фермеры охотно высаживают новые сады. Только за прошлый год прирост на 1000 гектаров.

В целом из всех видов агробизнеса садоводство один из самых прибыльных. Хоть во многом и рискованных. Рентабельность на уровне более 20 %.

У главы фермерского хозяйства Игоря Ветлова и вовсе 40. Правда, и труд колоссальный: саженцы, удобрения, защита растений, полив, сбор плодов, упаковка. Еще правильно расположить опоры и шпалеры. Производство по принципу суперинтенсивного сада, когда с одного гектара получают максимум выгоды. Сам результат - качественное, товарное яблоко, в котором витамины сохраняются минимум полгода.

Игорь Ветлов, глава фермерского хозяйства:

Садится от 2500 до 6000 саженцев на гектар. На суперинтенсивных этих насаждениях намного реальнее управлять урожаем, размером и качеством яблока, вкусом яблока даже. Этот год дождливый, а в прошлом 3 месяца не было дождя. Я 7 раз поливал сад. И если не будет полива, кормления и достойного ухода, то и яблока не будет

В садах у Игоря Ветлова своя "дружба народов": белорусские сорта соседствуют с импортными. В таком цветущем разнообразии и "алеся" с "сябрыной", и "хани крисп". У наших свои преимущества, рассказывает один из главных популяризаторов садоводства Анатолий Коренько. Взять хотя бы зимостойкость и натуральность.

Анатолий Коренько, гендиректор белорусской ассоциации по садоводству и питомниководству "Белсадпитомник":

Белорусское яблоко сочное, экологически чистое и с высоким содержанием клетчатки, пектинов и витаминов

Заслуженный работник сельского хозяйства добавляет, что при всех преимуществах белорусскому яблоку иногда бывает непросто попасть на прилавки наших же торговых сетей. Ретейл зачастую предпочитает плоды из Голландии или Польши. У импортеров и продавцов по законам бизнеса свои выгоды. Наши же фермеры экспортируют свое яблоко в Россию. Такой географическо-гастрономический круговорот, уверен Анатолий Коренько, стоило бы повернуть в пользу своего, отечественного товара.

Анатолий Коренько, гендиректор белорусской ассоциации по садоводству и питомниководству "Белсадпитомник":

Люди готовы завести и поставить яблоко. Но я скажу, что и самим фермерам, и сельхозпредприятиям нужно немного шевелиться. Нужна своя фирменная торговля, ярмарки. Надо вблизи Минска и областных центров создавать такие центры или рынки, как, например, в Валерьяново

Фитомода и разнообразие в садоводстве

Там, где нашим фермерам нет смысла конкурировать с другими (особенно южными) регионами, открывается фитомода для садоводов-любителей. Тем более что белорусским ученым есть что предложить.

Такому разнообразию будет рад и глава белорусской ассоциации по садоводству и питомниководству. Анатолию Коренько даже сегодня (в свой день рождения) нужно многое успеть. 70-летний юбиляр помогает фермерским хозяйствам страны обмениваться опытом, покупать саженцы, внедрять новейшие технологии. Очередная встреча садоводов пройдет уже в конце июля.


Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прогнозы на урожай яблок и груш фермеры и сельхозорганизации скорректируют с учетом особенностей погоды. Из-за прохладной весны цветение сместилось на несколько...
 
Новости дня
Новости общества
 
Не утихает вокальная битва за место в проекте X-Factor Belarus
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by