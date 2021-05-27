200 тысяч тонн фруктов планируют вырастить и собрать в этом сезоне белорусские аграрии

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Прогнозы на урожай яблок и груш фермеры и сельхозорганизации скорректируют с учетом особенностей погоды. Из-за прохладной весны цветение сместилось на несколько недель. Перезимовка (местами с сильными морозами) стала своего рода экзаменом для плодовых культур, который сорта отечественной селекции выдержали на отлично. Например, "белорусское сладкое" дает урожай до сотни центнеров с гектара.

О вкладе ученых, технологов, фермеров в витаминное разнообразие - сюжет Алексея Кондратенко.

Еще 8 лет назад все садоводство нашей страны приносило чуть более 100 тысяч тонн фруктов и ягод в год. Сегодня в два раза больше. Белорусские фермеры охотно высаживают новые сады. Только за прошлый год прирост на 1000 гектаров.

В целом из всех видов агробизнеса садоводство один из самых прибыльных. Хоть во многом и рискованных. Рентабельность на уровне более 20 %.

У главы фермерского хозяйства Игоря Ветлова и вовсе 40. Правда, и труд колоссальный: саженцы, удобрения, защита растений, полив, сбор плодов, упаковка. Еще правильно расположить опоры и шпалеры. Производство по принципу суперинтенсивного сада, когда с одного гектара получают максимум выгоды. Сам результат - качественное, товарное яблоко, в котором витамины сохраняются минимум полгода.

Игорь Ветлов, глава фермерского хозяйства:

Садится от 2500 до 6000 саженцев на гектар. На суперинтенсивных этих насаждениях намного реальнее управлять урожаем, размером и качеством яблока, вкусом яблока даже. Этот год дождливый, а в прошлом 3 месяца не было дождя. Я 7 раз поливал сад. И если не будет полива, кормления и достойного ухода, то и яблока не будет

В садах у Игоря Ветлова своя "дружба народов": белорусские сорта соседствуют с импортными. В таком цветущем разнообразии и "алеся" с "сябрыной", и "хани крисп". У наших свои преимущества, рассказывает один из главных популяризаторов садоводства Анатолий Коренько. Взять хотя бы зимостойкость и натуральность.

Анатолий Коренько, гендиректор белорусской ассоциации по садоводству и питомниководству "Белсадпитомник":

Белорусское яблоко сочное, экологически чистое и с высоким содержанием клетчатки, пектинов и витаминов

Заслуженный работник сельского хозяйства добавляет, что при всех преимуществах белорусскому яблоку иногда бывает непросто попасть на прилавки наших же торговых сетей. Ретейл зачастую предпочитает плоды из Голландии или Польши. У импортеров и продавцов по законам бизнеса свои выгоды. Наши же фермеры экспортируют свое яблоко в Россию. Такой географическо-гастрономический круговорот, уверен Анатолий Коренько, стоило бы повернуть в пользу своего, отечественного товара.

Анатолий Коренько, гендиректор белорусской ассоциации по садоводству и питомниководству "Белсадпитомник":

Люди готовы завести и поставить яблоко. Но я скажу, что и самим фермерам, и сельхозпредприятиям нужно немного шевелиться. Нужна своя фирменная торговля, ярмарки. Надо вблизи Минска и областных центров создавать такие центры или рынки, как, например, в Валерьяново

Фитомода и разнообразие в садоводстве

Там, где нашим фермерам нет смысла конкурировать с другими (особенно южными) регионами, открывается фитомода для садоводов-любителей. Тем более что белорусским ученым есть что предложить.

Такому разнообразию будет рад и глава белорусской ассоциации по садоводству и питомниководству. Анатолию Коренько даже сегодня (в свой день рождения) нужно многое успеть. 70-летний юбиляр помогает фермерским хозяйствам страны обмениваться опытом, покупать саженцы, внедрять новейшие технологии. Очередная встреча садоводов пройдет уже в конце июля.





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