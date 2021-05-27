Н. Кочанова встретилась с руководителями Брестского областного и районных советов депутатов

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Депутаты как никто знают, чем живет район и что волнует людей даже в самых отдаленных деревнях, подчеркнула председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси. Наталья Кочанова встретилась сегодня в Лунинце с руководителями Брестского областного и районных советов депутатов. По словам Натальи Кочановой, связь между Советом Республики и местными советами должна быть тесной и эффективной. Если люди озвучивают какую-то проблему, которую нельзя решить в регионе, через сенаторов можно делегировать решение вопроса на республиканский уровень. В частности, парламентарии будут работать над законом об обращениях граждан, от депутатов местных уровней тоже ждут предложений. Во время беседы Наталья Кочанова поинтересовалась мнением о работе сельских советов. Депутаты Брестской области отметили, что необходимы преобразования, например, касающиеся полномочий, численности, распоряжения финансами. Также обратили внимание на благоустройстве в сельской местности.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Встреча прошла, по-моему, очень конструктивно в свете того, что мне озвучили те вопросы, которые надо решать и нам, подключаясь всем вместе. Ну и, конечно, мы сегодня обсуждали вчерашнее мероприятие, очень важное: когда перед нами выступал Президент нашей страны, где он ответил на актуальные вопросы парламентариев, и сегодня у меня есть такая уникальная возможность донести это до наших коллег, которые работают здесь, в Брестской области.

Также председатель Совета Республики посетила частное предприятие, на котором производят металлическую посуду, и пообщалась с коллективом. Лунинецкая "Виктория" - это импортозамещающее и экспорто ориентированное производство. Ежемесячно тут отливается 100 тысяч единиц посуды.





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