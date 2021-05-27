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Украинцы не могут вернуться домой после операции

28.05.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вот как ситуация выглядит изнутри: лететь нельзя - остаться. Заложниками грязных политических игр, как это обычно и бывает, становятся простые люди. 

В такую незавидную историю попали пациенты из Украины. Не имея возможности получить медицинскую помощь у себя на родине, они приехали в Беларусь. Получив ее, теперь они не могут вернуться домой! Оставшись, по-сути, один на один со своей проблемой. Рассказывает Анастасия Бенедисюк. (видео)


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Вот как ситуация выглядит изнутри: лететь нельзя - остаться. Заложниками грязных политических игр, как это обычно и бывает, становятся простые люди.  В...
 
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