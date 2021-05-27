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Против Беларуси ведется гибридная война, поэтому журналистам, которые сегодня трудятся на передовой, необходимо найти новые - более эффективные форматы работ, чтобы умело дать отпор. Об этом в эти дни говорят эксперты.

Сегодня в столице открылся первый форум медийного сообщества Беларуси. Две сотни участников собрала площадка выставочного комплекса. Как доносить информацию до аудитории и противостоять вызовам, обсуждали эксперты в области коммуникации, руководители ведущих СМИ, представители блогосферы. О настоящем и будущем журналистики - Светлана Чернова.

Работа в условиях информационных войн, тема доверия аудитории и будущее журналистики. Какие еще темы в эти дни обсуждают участники первого форума медийного сообщества Беларуси.

Информация - золото. Таков слоган современной жизни. Слово сегодня - это и мощное оружие, и инструмент консолидации общества. Работа в условиях информационных войн, доверие аудитории и будущее журналистики. Такие темы в эти дни обсуждают участники первого форума медийного сообщества Беларуси.

Руководители ведущих СМИ страны: печатных, аудиовизуальных и интернет-изданий, представители блогосефры, эксперты в области коммуникаций. Около 200 участников на площадке выставочного комплекса. Темы, актуальные и острые. Продиктовано современной эпохой. Например, как выстроить грамотно и без потерь работу журналиста в условиях уже не просто информационной, а гибридной войны.







Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:

Ярчайший пример на прошлой неделе - вот этот знаменитый зум, когда пранкеры разговаривали с руководителями неправительственной американской организации, которая на самом деле является правительственной организацией. Они сами рассказали о том, как они финансируют здесь условно независимые СМИ, псевдоактивистов, псевдоправозащитников, которые, к сожалению, как мне кажется, объявили войну и государству, и нам, государственным СМИ. Не мы ее начали, но нам придется как-то реагировать таким образом, дабы сохранять при этом какие-то стандарты журналистики. Как нам работать, мы, наверное, будем обсуждать в ближайшие дни.Информационная безопасность на первом плане у каждого государства. Беларусь не исключение. Вызовы есть, факт, как и то, что медиасообщество с ними успешно справляется. Противостоять шторму фейков можно, усилив свои позиции на новых платформах коммуникации - будь то мессенджеры или социальные сети. Трансформация медиаполя в этом направлении очевидна.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Мы будем делать акцент на тренингах и лекциях о том, как трансформировать печатное слово, как преобразовывать эфирные материалы для распространения в социальных сетях, в мессенджерах и других новых формах коммуникаций для того, чтобы эту совокупную аудиторию нашего продукта увеличить.

Вместе с тем, нынешняя медиа эпоха увеличила доверие общества к традиционным СМИ. Острые общественно-политические ситуации в мире и пандемия показали, что так называемые новые медиа зачастую поставляют неправдивую информацию. Возрастает рейтинг региональных изданий.

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов:

Да, мировые глобальные новости шокируют аудиторию, привлекают внимание, но проходит достаточно времени и наша региональная местная или общинная аудитория хочет видеть, как то или иное событие скажется на их жизни. И конвертировать глобальную новость для локальной аудитории могут только региональные медиа.

Медиафорум продлится до завтра. Участники также обсудят, как противостоять фейкам в электронных СМИ, внедрить новые форматы работы журналиста и методы противодействия деструктивным информационным источникам.





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