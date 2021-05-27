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Reuters: Турция выступила против антибелорусских санкций от НАТО
28.05.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Турция на саммите НАТО выступила против призывов к санкциям в отношении Беларуси. Об этом сообщает Reuters. Анкара считает, что в тексте заявления НАТО не должно быть призывов к освобождению политических заключенных в Беларуси. Официальная Анкара показала партнерам по Североатлантическому альянсу, что имеет право на суверенную внешнюю политику. Для турецких властей очевидна двусторонняя заинтересованность в сотрудничестве, а не конфронтация между обеими странами.
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Турция на саммите НАТО выступила против призывов к санкциям в отношении Беларуси. Об этом сообщает Reuters. Анкара считает, что в тексте заявления НАТО не должно быть...
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