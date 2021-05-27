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Москвичи отреагировали на инцидент с самолетом Ryanair
28.05.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Американские эксперты в области фейкоделания и полетов больше во сне, чем наяву - "Радио Свобода" - попытались сделать такой нужный западным кураторам репортаж, но уже по традиции сели в собственную лужу. На улицах Москвы грантоеды провели опрос, в котором поинтересовались у прохожих, опасно ли летать через Беларусь. На такие провокации россияне уже давно не ведутся: ответы явно разочаровали рупор американской пропаганды (видео).
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Американские эксперты в области фейкоделания и полетов больше во сне, чем наяву - "Радио Свобода" - попытались сделать такой нужный западным кураторам репортаж, но...
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