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Громкие заявления и предельно откровенная дискуссия - таким накануне получился разговор в Овальном зале парламента
28.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Именно парламентарии стали инициаторами разговора в Овальном зале. Участников этой беседы мы пригласили сегодня к нам в студию
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Громкие заявления и предельно откровенная дискуссия - таким накануне получился разговор в Овальном зале парламента
Именно парламентарии стали инициаторами разговора в Овальном зале. Участников этой беседы мы пригласили сегодня к нам в студию "Панорамы". Наш обозреватель Илона...
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