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Лукашенко поздравил пограничников с профессиональным праздником

28.05.2021 09:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав и ветеранов органов пограничной службы с Днем пограничника, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

© Photo : Форум белорусских пограничников
День пограничника: как Лукашенко и его сыновья служили на границе

Лукашенко отметил, что пограничники - настоящие патриоты страны, достойные наследники славы героических предков.

"Сегодня в условиях угрозы территориальной целостности Беларуси каждый из вас на высоком профессиональном уровне делает все возможное для защиты неприкосновенности государственной границы, сохранения стабильности в обществе и безопасности граждан", - заявил президент в обращении.

Глава государства убежден, что военнослужащие охраны границ будут и впредь надежно оберегать рубежи нашей родины, будут хранить верность присяге и приверженность традициям пограничной службы.

Особые слова благодарности Лукашенко адресовал ветеранам, которые посвятили всю свою жизнь служению стране и народу. Президент пожелал всем пограничникам и их семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия.

В пятницу, 28 мая, в Беларуси отмечается День пограничника. Он был установлен в 1958 году в СССР и приурочен к дню, когда Декретом Совета народных комиссаров была учреждена пограничная охрана границы РСФСР. Тогда же, в 1918 году, было создано Главное управление пограничной охраны, в которое в полном составе перешли офицеры бывшего управления отдельного корпуса пограничной стражи, охранявшего рубежи Российской империи.

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Теги: Минск
 
 
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