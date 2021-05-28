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Журналист всегда должен быть готов ответить на любые вызовы

28.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В условиях гибридной войны информационная безопасность зависит и от журналистов. Они всегда на передовой и должны быть готовы ответить на любые вызовы!

В эти дни в столице проходит форум медийного сообщества Беларуси. Острые темы информационной сферы обсуждают эксперты, представители государственных СМИ и интернет-изданий. Сегодня участники обсудят, как противостоять фейкам электронных площадок, внедрить новые форматы работы и методы противодействия деструктивным информационным источникам.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании: Ярчайший пример на прошлой неделе - вот этот знаменитый зум, когда пранкеры разговаривали с руководителями неправительственной американской организации, которая на самом деле является правительственной организацией, и они сами рассказали о том, как финансируют здесь, так сказать, условно независимые СМИ, псевдоактивистов, псевдоправозащитников, которые, к сожалению, как мне кажется, объявили войну и государству, и нам - государственным СМИ. Не мы ее начали, но нам придется как-то реагировать. Каким образом, дабы сохранять при этом какие-то стандарты журналистики, как нам работать мы, наверное, будем обсуждать в ближайшие дни.

Вместе с тем эксперты отмечают рост доверия общества к традиционным СМИ. Острые общественно-политические ситуации в мире и пандемия показали: "новые медиа" зачастую поставляют фейковую информацию.


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Теги: Минск
 
 
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В условиях гибридной войны информационная безопасность зависит и от журналистов. Они всегда на передовой и должны быть готовы ответить на любые вызовы! В эти...
 
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