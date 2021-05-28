Брошены своей страной: украинцы не могут вернуться домой после операции

Источник материала: БT

Десятки украинцев, которые приехали в Беларусь за медицинской помощью, не могут вернуться на родину. Более того, несмотря на открытую горячую линию в посольстве Украины в Минске, дозвониться туда оказалось не из простого. Об этом с журналистами АТН поделились пациенты Минского центра хирургии, трансплантологии и гематологии. К слову, каждый четвертый иностранный пациент в отделении, которое специализируется на пересадке органов, украинец.

Нина Саржевская, пациентка Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии (Украина): У нас в Украине проблемы с этим. И только Беларусь мне посоветовали. Так получилось, что стала в лист ожидания и ждала почти 3 года! Я как раз успела на последний рейс. На следующий день отменили авиасообщение. И вот теперь мы все из Украины не знаем, как добираться назад.

Андрей Шпак, пациент Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии (Украина): Это политика! Это большая политика! Мы никакого влияния на это не можем оказать. Где-то поругались между собой, а мы крайние.

Иван Штурич, завотделением Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии: Взволнованность не только со стороны пациента, но и нашего персонала. Мы знаем, что у нас очень хорошо развита трансплантация. Печень, почки… И мы хотим помочь людям, которые нуждаются в нашей помощи. И понимаем ситуацию с нарушением сообщения, понимаем, что оказание помощи может замедляться и даже отменяться.

Вопрос с прибытием других иностранных пациентов на лечение остается открытым. При этом зачастую времени у них не так много. Ведь многие нуждаются в экстренном хирургическом вмешательстве.





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