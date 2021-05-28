|
Нацплан по развитию зеленой экономики в Беларуси вынесен на обсуждение
28.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Нацплан по развитию зеленой экономики в Беларуси вынесен на обсуждение. Проект включает меры по созданию умных и энергоэффективных зеленых городов. А также шаги по смягчению последствий изменения климата. Сейчас нацплан по развитию зеленой экономики включает в себя работу над сохранением и эффективным использованием биологического и ландшафтного разнообразия. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на правовом форуме Беларуси.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нацплан по развитию зеленой экономики в Беларуси вынесен на обсуждение. Проект включает меры по созданию умных и энергоэффективных зеленых городов. А также шаги...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)