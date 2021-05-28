Источник материала: БT

Нацплан по развитию зеленой экономики в Беларуси вынесен на обсуждение. Проект включает меры по созданию умных и энергоэффективных зеленых городов. А также шаги по смягчению последствий изменения климата. Сейчас нацплан по развитию зеленой экономики включает в себя работу над сохранением и эффективным использованием биологического и ландшафтного разнообразия. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на правовом форуме Беларуси.

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