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В Беларуси отмечают День пограничника
28.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Поздравления сегодня звучат в адрес белорусских пограничников. Они отмечают профессиональный праздник. Командование, личный состав и ветеранов поздравил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что защитники белорусских рубежей - настоящие патриоты страны и достойные наследники славы героических предков. Праздничные мероприятия проходят по всей стране. По традиции в эти дни зеленые береты вспоминают своих погибших товарищей, которые первыми приняли удар в годы Великой Отечественной. Многие встретят этот день на боевом посту.
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Поздравления сегодня звучат в адрес белорусских пограничников. Они отмечают профессиональный праздник. Командование, личный состав и ветеранов поздравил...
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