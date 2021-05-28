В Беларуси отмечают День пограничника

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Поздравления сегодня звучат в адрес белорусских пограничников. Они отмечают профессиональный праздник. Командование, личный состав и ветеранов поздравил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что защитники белорусских рубежей - настоящие патриоты страны и достойные наследники славы героических предков. Праздничные мероприятия проходят по всей стране. По традиции в эти дни зеленые береты вспоминают своих погибших товарищей, которые первыми приняли удар в годы Великой Отечественной. Многие встретят этот день на боевом посту.





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