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На прошедших торгах рубль ослаб ко всем основным валютам
28.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня курс доллара по Нацбанку - 2 рубля 52 копейки, евро - 3 рубля 8 копеек. И 3 рубля 44 копейки стоят 100 российских рублей.
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Сегодня курс доллара по Нацбанку - 2 рубля 52 копейки, евро - 3 рубля 8 копеек. И 3 рубля 44 копейки стоят 100 российских рублей.
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