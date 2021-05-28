Заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс проведет прием граждан в здании Молодечненского райисполкома

Источник материала: БT

Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан. Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного решения.

Так, сегодня заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс в 12 часов проведет прием граждан и юридических лиц в здании Молодечненского райисполкома. Напомним, что в ходе выездов работают и прямые телефонные линии.