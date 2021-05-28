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Заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс проведет прием граждан в здании Молодечненского райисполкома
28.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан. Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного решения.
Так, сегодня заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс в 12 часов проведет прием граждан и юридических лиц в здании Молодечненского райисполкома. Напомним, что в ходе выездов работают и прямые телефонные линии.
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Заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс проведет прием граждан в здании Молодечненского райисполкома
Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан. Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного...
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