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Заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс проведет прием граждан в здании Молодечненского райисполкома

28.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан. Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного решения. 

Так, сегодня заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс в 12 часов проведет прием граждан и юридических лиц в здании Молодечненского райисполкома. Напомним, что в ходе  выездов работают и прямые телефонные линии. 

 
 
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Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан. Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного...
 
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