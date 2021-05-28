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В городском парке Белыничей презентовали памятный знак "Пограничникам всех времен и поколений"
28.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Накануне в городском парке Белыничей увековечили подвиг всех пограничников. Здесь презентовали памятный знак. Композиция представляет собой камень с изображением стражей границ и пограничных столбов СССР и Беларуси. В мероприятии приняли участие действующие пограничники во главе с председателем ведомства, ветераны и представители местных органов власти. Идею создания композиции инициировали ветераны органов погранслужбы.
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Накануне в городском парке Белыничей увековечили подвиг всех пограничников. Здесь презентовали памятный знак. Композиция представляет собой камень с...
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