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Накануне в городском парке Белыничей увековечили подвиг всех пограничников. Здесь презентовали памятный знак. Композиция представляет собой камень с изображением стражей границ и пограничных столбов СССР и Беларуси. В мероприятии приняли участие действующие пограничники во главе с председателем ведомства, ветераны и представители местных органов власти. Идею создания композиции инициировали ветераны органов погранслужбы.





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