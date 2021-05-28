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ООН: волна репрессий в Беларуси является беспрецедентной

28.05.2021 13:33 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Спецдокладчик Совета ООН по правам человека Анаис Марин заявила: в Беларуси происходит волна репрессий, беспрецедентных по своим масштабам и тяжести.

Доклад, который будет представлен на 47-й сессии СПЧ (пройдет с 21 июня по 9 июля в Женеве), охватывает период с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года. 

«В настоящем докладе спецдокладчик анализирует ситуацию с правами человека в Беларуси, уделяя особое внимание ее беспрецедентному ухудшению из-за наблюдаемого роста нарушений с конца весны 2020 года. Спецдокладчик была проинформирована о массовом насилии правоохранительных органов в отношении протестующих, случаях насильственного исчезновения, утверждениях о пытках и жестоком обращении и запугивании представителей гражданского общества»,  — говорится в резюме документа.

Напомним, что ООН неоднократно указывала властям Беларуси на недопустимый уровень насилия в стране. Организация объединенных наций требует, чтобы белорусские власти прекратили принуждать людей Беларуси замолчать при помощи насилия, арестов, запугиваний.

24 марта Совет ООН по правам человека одобрил создание группы по расследованию событий в Беларуси после президентских выборов в этой стране в августе прошлого года. В документе говорится о необходимости расследовать жестокое подавление белорусскими властями массовых протестов, участники которых не согласны с объявленной Центризбиркомом страны победы на выборах авторитарного лидера Александра Лукашенко.

 
 
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Спецдокладчик Совета ООН по правам человека Анаис Марин заявила: в Беларуси происходит волна репрессий, беспрецедентных по своим масштабам и тяжести.
 
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