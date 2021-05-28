ООН: волна репрессий в Беларуси является беспрецедентной

Спецдокладчик Совета ООН по правам человека Анаис Марин заявила: в Беларуси происходит волна репрессий, беспрецедентных по своим масштабам и тяжести.

Доклад, который будет представлен на 47-й сессии СПЧ (пройдет с 21 июня по 9 июля в Женеве), охватывает период с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года.

«В настоящем докладе спецдокладчик анализирует ситуацию с правами человека в Беларуси, уделяя особое внимание ее беспрецедентному ухудшению из-за наблюдаемого роста нарушений с конца весны 2020 года. Спецдокладчик была проинформирована о массовом насилии правоохранительных органов в отношении протестующих, случаях насильственного исчезновения, утверждениях о пытках и жестоком обращении и запугивании представителей гражданского общества», — говорится в резюме документа.

Напомним, что ООН неоднократно указывала властям Беларуси на недопустимый уровень насилия в стране. Организация объединенных наций требует , чтобы белорусские власти прекратили принуждать людей Беларуси замолчать при помощи насилия, арестов, запугиваний.