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ООН: волна репрессий в Беларуси является беспрецедентной
28.05.2021 13:33 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Спецдокладчик Совета ООН по правам человека Анаис Марин заявила: в Беларуси происходит волна репрессий, беспрецедентных по своим масштабам и тяжести.
Доклад, который будет представлен на 47-й сессии СПЧ (пройдет с 21 июня по 9 июля в Женеве), охватывает период с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года.
«В настоящем докладе спецдокладчик анализирует ситуацию с правами человека в Беларуси, уделяя особое внимание ее беспрецедентному ухудшению из-за наблюдаемого роста нарушений с конца весны 2020 года. Спецдокладчик была проинформирована о массовом насилии правоохранительных органов в отношении протестующих, случаях насильственного исчезновения, утверждениях о пытках и жестоком обращении и запугивании представителей гражданского общества», — говорится в резюме документа.
Напомним, что ООН неоднократно указывала властям Беларуси на недопустимый уровень насилия в стране. Организация объединенных наций
24 марта Совет ООН по правам человека
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Спецдокладчик Совета ООН по правам человека Анаис Марин заявила: в Беларуси происходит волна репрессий, беспрецедентных по своим масштабам и тяжести.
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