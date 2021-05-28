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На заседании Конституционной комиссии обсуждают предложения о положении ВНС
28.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня на пятом заседании Конституционной комиссии обсуждают предложения о положении Всебелорусского народного собрания и закрепления его в Основном законе страны как высшего представительного органа народовластия. Участники комиссии озвучили предложения о наделении ВНС значимыми полномочиями. Предлагается предоставить право решать вопрос о легитимности выборов Президента и вынесения импичмента в случае необходимости. Это станет дополнительной мерой по приданию политической стабильности в обществе.
Также на повестке - обсуждение конституционного положения о системе местного управления и самоуправления.
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Сегодня на пятом заседании Конституционной комиссии обсуждают предложения о положении Всебелорусского народного собрания и закрепления его в Основном законе...
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