Медиаэксперты о гибридной войне против Беларуси

Источник материала: БT

Ситуация с самолетом - тригер для того, чтобы усилить эмоциональное нагнетание в якобы независимых СМИ. И это еще одно подтверждение, что в отношении Беларуси ведется гибридная война. Таким мнением делятся участники форума медийного сообщества Беларуси. Участие в нем принимают также журналисты и медиаменеджеры из России. Это особенно актуально в нынешнее время, когда технологии, отработанные в нашей стране, могут далее использоваться и в отношении нашего основного партнера.

Одна из локаций медиафорума сегодня - студия "600 метров" Белтелерадиокомпании. Здесь говорят о новых медиа в глобальном мире, их роли и ответственности.





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