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Белавиа отменила полеты в Таллин
28.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня Белавиа отменила полеты в Таллин. Данное решение принято в связи с наличием запрета на выполнение полетов от авиационных властей Эстонии. В компании обратили внимание, что в течение 12 месяцев с момента покупки билета или полета по одному направлению транзитного маршрута можно изменить дату вылета или оформить возврат денежных средств.
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Сегодня Белавиа отменила полеты в Таллин. Данное решение принято в связи с наличием запрета на выполнение полетов от авиационных властей Эстонии. В компании...
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