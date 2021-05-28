ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Готовы ли фермеры Беларуси к длинным контактам с торговыми сетями?

28.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Чтобы на полках было больше своих овощей и фруктов, Министерство антимонопольного регулирования и торговли рекомендовало розничным сетям заключать долгосрочные договоры с фермерами. В них нужно четко указать ассортимент продукции, объемы и условия доставки. Фермерам также важно учитывать требования ретейла по той же упаковке или фасовке. Оценивая урожай этого года, белорусские садоводы планируют получить 200 тысяч тонн фруктов и ягод. Цифра немалая, если учесть, что весна погодой не радует.

Однако есть и нерешенные проблемы. И они как раз в основном со сбытом: торговые сети не всегда берут наше, у них есть свои аргументы. В свою очередь и производители часто стремятся экспортировать урожай в Россию. В итоге свое белорусское яблоко приходится нам, покупателям, искать на фермерских рынках. В кисло-сладких тонкостях вопроса разбирался Алексей Кондратенко.

Еще 8 лет назад все садоводство нашей страны приносило чуть более ста тысяч тонн фруктов и ягод. Сегодня  - в два раза больше. Белорусские фермеры охотно высаживают новые сады: только за прошлый год  прирост на 1000 гектаров! 

В целом из всех видов агробизнеса садоводство - один из самых прибыльных. Хоть во многом и рискованный. Рентабельность на уровне более 20 %. 

У главы фермерского хозяйства Игоря Ветлова и вовсе 40 %! Правда, и труд колоссальный: саженцы, удобрения, защита растений, полив, сбор плодов, упаковка. А еще правильно расположить опоры и шпалеры. Производство по принципу "суперинтенсивного" сада, когда с одного гектара извлекают максимум выгоды. Сам результат - качественное, товарное яблоко, в котором витамины сохраняются минимум полгода. 

В садах у Игоря Ветлова  - своя "дружба народов": белорусские сорта соседствуют с импортными. В таком цветущем разнообразии и "Алеся" с "Сябрынай", и "Хани Крисп". У наших свои преимущества, рассказывает один из главных популяризаторов садоводства Анатолий Коренько. Взять хотя бы зимостойкость и натуральность. 

Но тут же заслуженный работник сельского хозяйства добавляет: при всех преимуществах белорусскому яблоку до сих пор непросто попасть на прилавки наших же торговых сетей. Да, ретейл зачастую предпочитает плоды из Голландии или Польши. У импортеров и продавцов по законам бизнеса свои выгоды. Наши же фермеры экспортируют свое яблоко в Россию. В общем, такой "географически-гастрономический" круговорот, уверен Анатолий Коренько, стоило бы повернуть в пользу своего, родного товара. 

Фитомода и разнообразие в садоводстве 

Впрочем, там, где нашим фермерам нет смысла конкурировать с другими (особенно южными) регионами, открывается фитомода для садоводов-любителей. Тем более что белорусским ученым есть что предложить. 

Такому разнообразию будет рад и глава Белорусской ассоциации по садоводству и питомниководству. Анатолию Коренько нужно многое успеть. Он помогает фермерским хозяйствам страны обменяться опытом, купить саженцы, внедрить новейшие технологии. Очередная встреча энтузиастов пройдет в конце июля на молодечненской земле. 

Читайте также:




 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы на полках было больше своих овощей и фруктов, Министерство антимонопольного регулирования и торговли рекомендовало розничным сетям заключать долгосрочные...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси отмечают День пограничника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by