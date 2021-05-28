Готовы ли фермеры Беларуси к длинным контактам с торговыми сетями?

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Чтобы на полках было больше своих овощей и фруктов, Министерство антимонопольного регулирования и торговли рекомендовало розничным сетям заключать долгосрочные договоры с фермерами. В них нужно четко указать ассортимент продукции, объемы и условия доставки. Фермерам также важно учитывать требования ретейла по той же упаковке или фасовке. Оценивая урожай этого года, белорусские садоводы планируют получить 200 тысяч тонн фруктов и ягод. Цифра немалая, если учесть, что весна погодой не радует.

Однако есть и нерешенные проблемы. И они как раз в основном со сбытом: торговые сети не всегда берут наше, у них есть свои аргументы. В свою очередь и производители часто стремятся экспортировать урожай в Россию. В итоге свое белорусское яблоко приходится нам, покупателям, искать на фермерских рынках. В кисло-сладких тонкостях вопроса разбирался Алексей Кондратенко.



Еще 8 лет назад все садоводство нашей страны приносило чуть более ста тысяч тонн фруктов и ягод. Сегодня - в два раза больше. Белорусские фермеры охотно высаживают новые сады: только за прошлый год прирост на 1000 гектаров!



В целом из всех видов агробизнеса садоводство - один из самых прибыльных. Хоть во многом и рискованный. Рентабельность на уровне более 20 %.



У главы фермерского хозяйства Игоря Ветлова и вовсе 40 %! Правда, и труд колоссальный: саженцы, удобрения, защита растений, полив, сбор плодов, упаковка. А еще правильно расположить опоры и шпалеры. Производство по принципу "суперинтенсивного" сада, когда с одного гектара извлекают максимум выгоды. Сам результат - качественное, товарное яблоко, в котором витамины сохраняются минимум полгода.



В садах у Игоря Ветлова - своя "дружба народов": белорусские сорта соседствуют с импортными. В таком цветущем разнообразии и "Алеся" с "Сябрынай", и "Хани Крисп". У наших свои преимущества, рассказывает один из главных популяризаторов садоводства Анатолий Коренько. Взять хотя бы зимостойкость и натуральность.



Но тут же заслуженный работник сельского хозяйства добавляет: при всех преимуществах белорусскому яблоку до сих пор непросто попасть на прилавки наших же торговых сетей. Да, ретейл зачастую предпочитает плоды из Голландии или Польши. У импортеров и продавцов по законам бизнеса свои выгоды. Наши же фермеры экспортируют свое яблоко в Россию. В общем, такой "географически-гастрономический" круговорот, уверен Анатолий Коренько, стоило бы повернуть в пользу своего, родного товара.



Фитомода и разнообразие в садоводстве



Впрочем, там, где нашим фермерам нет смысла конкурировать с другими (особенно южными) регионами, открывается фитомода для садоводов-любителей. Тем более что белорусским ученым есть что предложить.



Такому разнообразию будет рад и глава Белорусской ассоциации по садоводству и питомниководству. Анатолию Коренько нужно многое успеть. Он помогает фермерским хозяйствам страны обменяться опытом, купить саженцы, внедрить новейшие технологии. Очередная встреча энтузиастов пройдет в конце июля на молодечненской земле.



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