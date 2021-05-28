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Во Франции на женщину-полицейского напали с ножом
28.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Инцидент произошел в городе Ла-Шапель-сюр-Эрдр. Вооруженный мужчина ворвался в полицейский участок и нанес несколько ножевых ранений одной из сотрудниц. После пытался скрыться на автомобиле, однако попал в аварию. На его поиски отправили 240 жандармов, в том числе антитеррористическое подразделение. Вскоре злоумышленника задержали. Напомним, что в стране уже месяц как вступил в силу нашумевший закон о безопасности полиции. Несмотря на протест со стороны общественности, законодатели настояли на том, что полиция нуждается в большей защите от угроз и нападений. Как видно, они по-прежнему не застрахованы от нападений даже на своем рабочем месте.
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Инцидент произошел в городе Ла-Шапель-сюр-Эрдр. Вооруженный мужчина ворвался в полицейский участок и нанес несколько ножевых ранений одной из сотрудниц. После...
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