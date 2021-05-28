Повысить качество работы органов местного управления - одна из тем повестки дня работы Конституционной комиссии

Источник материала: БT

Повысить уровень и качество работы органов местного управления - одна из основных тем повестки дня работы Конституционной комиссии.

Роль исполнительной власти как связующего звена между обществом и государством сегодня обсуждается в широком кругу. Мнения аккумулируются различными способами: и через депутатов, и через диалоговые площадки, а также посредством письменных обращений. "Глобальных изменений по этому разделу Конституции не потребуется", - говорят эксперты. Скорее они коснутся Избирательного кодекса или закона о местном самоуправлении. Сейчас стоит вопрос в большей степени о качестве работы.

Существует запрос от общества о повышении статуса местного самоуправления. Механизмы обсуждаются. Эксперты, учитывая трехступенчатую структуру местного управления, вырабатывают оптимальный вариант для ее функционирования.





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