О. Чуприс разбиралась в проблемах жителей Молодечненского района

Источник материала: БT

Представители Администрации Президента, а также Совета Республики продолжают выездные приемы граждан в регионах страны. В проблемах жителей Молодечненского района сегодня разбиралась заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс. Основная часть вопросов касалась благоустройства территорий и капитального ремонта жилья. В здании трещина, поэтому просьба провести обследование специалистами. Затронули и тему частной собственности. Пенсионерка из Молодечно не может оформить участок в наследство из-за того, что на нем стоит незаконно возведенный чужой гараж. Был и вопрос о приватизации дома в агрогородке через кредитование.

В рамках рабочей поездки в Молодечно Ольга Чуприс также приняла участие и в заседании райисполкома по вопросам социально-экономического развития.

Всего Ольга Чуприс рассмотрела 10 вопросов, решения по всем взяты на контроль.





Читайте также:



