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О. Чуприс разбиралась в проблемах жителей Молодечненского района

28.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Представители Администрации Президента, а также Совета Республики продолжают выездные приемы граждан в регионах страны. В проблемах жителей Молодечненского района сегодня разбиралась заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс. Основная часть вопросов касалась благоустройства территорий и капитального ремонта жилья. В здании трещина, поэтому просьба провести обследование специалистами. Затронули и тему частной собственности. Пенсионерка из Молодечно не может оформить участок в наследство из-за того, что на нем стоит незаконно возведенный чужой гараж. Был и вопрос о приватизации дома в агрогородке через кредитование.

В рамках рабочей поездки в Молодечно Ольга Чуприс также приняла участие и в заседании райисполкома по вопросам социально-экономического развития.

Всего Ольга Чуприс рассмотрела 10 вопросов, решения по всем  взяты на контроль.


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Теги: Брест
 
 
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Представители Администрации Президента, а также Совета Республики продолжают выездные приемы граждан в регионах страны. В проблемах жителей Молодечненского...
 
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