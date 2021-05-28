Источник материала: БT

О чрезмерной реакции коллективного Запада на инцидент с самолетом говорят в медиасреде и экспертном сообществе. Абсурдные обвинения и фейки один за одним рассыпаются на фоне транспарентного подхода Минска.

Очевидно, что ситуацией воспользовались как поводом в очередной раз наехать на Беларусь. Не случайно Запад так волнуется за Романа Протасевича. Видимо, не зря опасаются насчет того, что он может рассказать. Ведь он обладает уникальной информацией о технологиях подготовки переворота в Беларуси. "Эти данные очень полезны и для России, чтобы предотвратить такие информационные атаки в будущем", - говорят в экспертной среде.

Владимир Корнилов, украинский и российский политолог, историк, журналист:

Он действительно знает, как устроена эта кухня, кто снабжает их этими видео, которые якобы были сняты на территории Беларуси, какие иностранные спецслужбы ими занимаются, их курируют. Деньги понятно откуда идут (они, собственно, и не скрывали, что от польского правительства), но тем не менее вся подноготная, весь механизм устройства этого провокационного, террористического, подчеркиваю, канала, который прямо призывал к совершению диверсионных актов на железной дороге в Беларуси - это ценнейшая информация. И когда Протасевич заговорит, ясно, что Запад будет открещиваться. Но тем не менее те технические подробности, как это все работало изначально, под что затачивалось, как происходил механизм раскрутки фейковой информации, - это очень важная информация, в том числе и для России, чтобы быть готовыми к повторению подобных технологий и при российских выборах, на российской территории. Я думаю, что для устранения такого свидетеля, те службы, которые его курировали в Польше, могут пойти на многое.

В радикальных телеграм-каналах пытаются обелить боевика и террориста, озвучивают призывы выйти на улицу в его поддержку. Адекватные эксперты не устают твердить: Роман Протасевич - это псевдожурналист, а его телеграм-канал - не СМИ, а майдан-машина. Цель призывов прежняя - провокации и дестабилизация политической ситуации в Беларуси. Запад сделает все возможное, чтобы демонизировать власть и подорвать экономику страны. Параллельно беглые пытаются еще больше накалить обстановку, инициируют новые санкции против Беларуси, которые ударят по предприятиям и людям. Расчет на то, что рухнет материальное благополучие граждан, и они выйдут на улицы. Вот такая странная "забота" о стране.





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