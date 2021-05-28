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Литва на первом месте в ЕС по заболеваемости COVID-19

28.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это притом что Литва вышла на первое место в ЕС по количеству новых случаев заболевания COVID-19  за последние две недели. За данный период в стране было зафиксировано  более 460 случаев на 100  тысяч человек. По показателю смертности  прибалтийская страна вышла на 7 место в Европе. На миллион граждан тут приходится более 58 случаев. В тройку по заболеваемости входят также Швеция и Латвия. 

Европейские страны снимают ограничения 

В целом же в европейском регионе сохраняется достаточно благополучная ситуация. В Греции сегодня заработали театры под открытым небом  при условии заполненности не более чем наполовину. С понедельника в Чехии откроются клубы, велнес-центры, крытые бассейны и сауны. Рестораны смогут принимать посетителей в помещениях. С 1 июня предприятия питания смогут принимать посетителей в закрытых пространствах на Кипре. С 10 июня в стране отменят комендантский час. 


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Это притом что Литва вышла на первое место в ЕС по количеству новых случаев заболевания COVID-19  за последние две недели. За данный период в стране было...
 
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