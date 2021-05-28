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Интересно, задумываются ли о последствиях те, кто сегодня призывает творить бесчинства на улицах? Впрочем, беглых из страны это вряд ли волнует. А вот тем, кто по их команде пытается здесь дебоширить, стоит задуматься.

С 1 марта в нашей стране вступил в силу новый Кодекс об административных правонарушениях. Мы не раз рассказывали о нововведениях. Отдельной категории граждан отдельно напоминаем, что бывает за нарушение правил общественного порядка (видео).