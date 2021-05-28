|
С 1 марта в нашей стране вступил в силу новый Кодекс об административных правонарушениях
28.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Интересно, задумываются ли о последствиях те, кто сегодня призывает творить бесчинства на улицах? Впрочем, беглых из страны это вряд ли волнует. А вот тем, кто по их команде пытается здесь дебоширить, стоит задуматься.
С 1 марта в нашей стране вступил в силу новый Кодекс об административных правонарушениях. Мы не раз рассказывали о нововведениях. Отдельной категории граждан отдельно напоминаем, что бывает за нарушение правил общественного порядка (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интересно, задумываются ли о последствиях те, кто сегодня призывает творить бесчинства на улицах? Впрочем, беглых из страны это вряд ли волнует. А вот тем, кто по их...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)