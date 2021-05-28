Погранкомитет возложил цветы к монументу Победы в Минске

Источник материала: БT

У белорусских пограничников сегодня профессиональный праздник. Командование, личный состав и ветеранов поздравил Президент. Именно с границы зачастую приходят самые горячие новости: задержание нелегалов или крупной партии наркотиков. Протяженность белорусской границы - свыше 3 с половиной тысяч километров. Торжественные мероприятия руководство Погранкомитета традиционно начало с возложения цветов к монументу Победы в Минске. Сослуживцы вспоминают своих погибших товарищей и отдают дань памяти.







Сегодня наши рубежи под надежной защитой. День пограничника десятки тысяч человек встречают на рубежах, где они несут службу и сегодня, в свой праздник. Ведь главное - это безопасность страны и ее народа.

Продолжается модернизация погранзастав и наращивание потенциала инженерного оборудования.





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