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Погранкомитет возложил цветы к монументу Победы в Минске

28.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

У белорусских пограничников сегодня профессиональный праздник. Командование, личный состав и ветеранов поздравил Президент. Именно с границы  зачастую приходят самые горячие новости: задержание нелегалов или крупной партии наркотиков. Протяженность белорусской границы - свыше 3 с половиной тысяч километров. Торжественные мероприятия руководство Погранкомитета  традиционно начало с возложения цветов к монументу Победы в Минске. Сослуживцы вспоминают своих погибших товарищей и отдают дань памяти. 

Погранкомитет возложил цветы к монументу Победы в Минске

Сегодня наши рубежи под надежной защитой. День пограничника  десятки тысяч человек встречают на рубежах, где они несут службу и сегодня, в свой праздник. Ведь главное -  это безопасность страны и ее народа. 

Продолжается модернизация погранзастав и наращивание потенциала инженерного оборудования. 


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Теги: Минск
 
 
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У белорусских пограничников сегодня профессиональный праздник. Командование, личный состав и ветеранов поздравил Президент. Именно с границы  зачастую приходят...
 
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