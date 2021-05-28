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К. Молчанов: Главная цель Запада - уничтожить экономику Беларуси

28.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Все это больше напоминает четко спланированную провокацию. Ситуация с посадкой самолета - это однозначно повод, чтобы начать экономическую войну против Беларуси и России. Такое мнение нашему телеканалу высказал украинский политолог Кирилл Молчанов. 


Кирилл Молчанов, политолог, замдиректора Украинского института политики: Не дожидаясь даже каких-то формальных процедур международно-юридических, они сразу огласили свой вердикт  и начали раскручивать тему жестких санкций, начиная с санкций против авиакомпании Белавиа, с запретами полетов и заканчивая заявлениями МИД Великобритании о том, что необходимо приостановить транзит газа через территорию Беларуси по трубопроводу "Ямал". Это еще раз показывает, что западный мир не столько переживает о судьбе Протасевича, сколько их интересует максимально удушить экономически Беларусь и разорвать транзитный поток с Россией и Китаем. Это еще удар по российскому экономическому присутствию в Европе. И самое интересное, что больше всего этого требуют страны, которые условно можно считать не столько европейскими, сколько проамериканскими. 

"Та же Великобритания, Балтийские страны, та же Польша и так далее. Вся эта эпопея используется, как такой казус Бэйли, чтобы дать повод для войны, только не классической войны, а экономической", - добавил политолог.

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Все это больше напоминает четко спланированную провокацию. Ситуация с посадкой самолета - это однозначно повод, чтобы начать экономическую войну против Беларуси и...
 
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