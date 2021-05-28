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С. Хмарук: Необходимо совершенствовать подходы по предотвращению тяжких преступлений

28.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За прошлый год зафиксирован рост убийств и покушений на них. Как отметил заместитель генпрокурора Сергей Хмарук, необходимо совершенствовать подходы по предотвращению тяжких преступлений. Органы, на которые возложены обязанности по профилактике, недостаточно их выполняют. Большинство преступлений произошло на бытовой почве во время распития алкоголя. Зачастую  агрессорами выступали  неработающие люди, а также те, кто ранее был осужден за подобные деяния. 

Вместе с тем в прошлом году по сравнению с 2019-м отмечается положительная динамика. Количество преступлений против жизни и здоровья сократилось почти на 4 %. Среди них совершенных в семье стало меньше на 12 %.


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За прошлый год зафиксирован рост убийств и покушений на них. Как отметил заместитель генпрокурора Сергей Хмарук, необходимо совершенствовать подходы по...
 
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