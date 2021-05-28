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Предъявлены обвинения еще двум сотрудникам tut.by — главному бухгалтеру Анжеле Ассад и менеджеру проекта tam.by Дарье Даниловой
28.05.2021 16:47 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 28 мая. Предъявлены обвинения еще двум сотрудникам tut.by — главному бухгалтеру "ТУТ БАЙ МЕДИА" Анжеле Ассад и менеджеру проекта tam.by Дарье Даниловой, сообщил в "Фейсбуке" соучредитель портала Кирилл Волошин.
Ранее стало известно, что обвинение предъявили вдове основателя tut.by Юрия Зиссера Юлии Чернявской, которую содержат под домашним арестом.
Суть обвинения неизвестна, так как адвокаты находятся под подпиской о неразглашении.
18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля пришел с обысками в редакцию, региональные структуры, к журналистам и редакторам tut.by. Обыски также прошли в редакциях структурных подразделений компании — av.by, rabota.by. Почти одновременно Министерство информации на основании сообщения Генпрокуратуры ограничило доступ к порталу tut.by и его копиям. В тот же день ДФР КГК заявил о возбуждении дела в отношении должностных лиц компании по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).
Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Предъявлены обвинения еще двум сотрудникам tut.by — главному бухгалтеру Анжеле Ассад и менеджеру проекта tam.by Дарье Даниловой
Минск, 28 мая. Предъявлены обвинения еще двум сотрудникам tut.by — главному бухгалтеру "ТУТ БАЙ МЕДИА" Анжеле Ассад и менеджеру проекта tam.by Дарье Даниловой, сообщил в...
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