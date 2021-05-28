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По «делу TUT.by» начали выставлять обвинения

28.05.2021 18:47 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня истекают 10 суток с момента задержания. Ряду сотрудников компании в итоге было предъявлено обвинение.

В пятницу обвинение было предъявлено вдове Юрия Зиссера Юлии Чернявской, которая находится под домашним арестом. Однако никаких подробностей дела нет: дочь Чернявской рассказала в социальных сетях, что адвокат находится под подпиской о неразглашении. Неизвестно даже, в чем ее обвиняют.

Также обвинение предъявление главному бухгалтеру «ТУТ БАЙ МЕДИА» Анжеле Ассад и менеджеру проекта TAM.BY Дарье Даниловой, написал в Facebook соучредитель TUT.by Кирилл Волошин.

Напомним, что в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК об уклонении от уплаты налогов в крупном размере. В ДФР заявляли, что ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» неправомерно пользовалось госльготами как резидент ПВТ и нанесло ущерб на «миллионы долларов». По делу сейчас проходит 15 человек, все они признаны политзаключенными.

Международное сообщество высказало серьезную обеспокоенность ситуацией с давлением на независимые СМИ Беларуси. На закрытие tut.by отреагировали западные страны, дипломаты, диаспоры.

 

 
 
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Сегодня истекают 10 суток с момента задержания. Ряду сотрудников компании в итоге было предъявлено обвинение.
 
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