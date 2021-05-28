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По «делу TUT.by» начали выставлять обвинения
28.05.2021 18:47 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Сегодня истекают 10 суток с момента задержания. Ряду сотрудников компании в итоге было предъявлено обвинение.
В пятницу обвинение было предъявлено вдове Юрия Зиссера Юлии Чернявской, которая находится под домашним арестом. Однако никаких подробностей дела нет: дочь Чернявской рассказала в социальных сетях, что адвокат находится под подпиской о неразглашении. Неизвестно даже, в чем ее обвиняют.
Напомним, что в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА»
Международное сообщество
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Сегодня истекают 10 суток с момента задержания. Ряду сотрудников компании в итоге было предъявлено обвинение.
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