|
Последний звонок для детей с ДЦП прошел в Ивенецком доме-интернате
28.05.2021 19:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК 28 мая – Sputnik. В абсолютном большинстве белорусских школ символический последний звонок прозвенит 29 мая. В Ивенецком доме-интернате для детей с особенностями физического развития торжественная линейка прошла накануне.
В интернате живут и учатся 39 мальчишек и девчонок с нарушениями опорно-двигательной системы. Для Вики Вокушковой, Марины Винич, Андрея Ковалева, Лены Лысенко и Андрея Клока сегодня прозвенел последний звонок.
© Sputnik
Выпускной в интернате
Стены дома-интернета они, правда, не покинут: несовершеннолетние продолжат учебу, тем, кому исполнилось 18 лет, перейдут в молодежную группу. Они по-прежнему будут жить в интернате и одновременно работать.
© Sputnik
Выпускной в интернате совсем не отличался от тех, что проходят в обычных школах
Несколько лет назад директор интерната Елена Петрашкевич сумела убедить начальство разных уровней: нужно создать условия, чтобы не разбрасывать молодых людей по взрослым интернатам, а занять их полезным делом. Сегодня в интернате учатся на поваров, столяров, швей, парикмахеров, мастеров по ремонту обуви, изготовлению сувениров, в том числе из керамики.
© Sputnik
Торжественное мероприятие прошло в особой обстановке
Кстати, о керамике: интернату очень нужна была специальная печь для ее обжига. Сегодня председатель Воложинского райисполкома Евгений Крукович сказал, что такое оборудование у заведения появится на днях.
В гости к воспитанникам интерната пришло немало гостей. И все с подарками, пожеланиями крепкого здоровья, оптимизма, исполнения всех желаний. Дети искренне благодарили, некоторые плакали.
© Sputnik
Многие выпускники не скрывали слез
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Ивенецком доме-интернате для детей с особенностями физического развития прошла торжественная линейка.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)