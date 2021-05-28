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Законопроект об изменении Конституции в первом чтении депутаты рассмотрят не позднее 4 июня
28.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Законопроект об изменении Конституции в первом чтении депутаты рассмотрят на весенней сессии (то есть не позднее 4 июня). Появится новелла о введении единого дня голосования. Это значит представится возможность проведения выборов одновременно в местные Советы депутатов 29-го созыва и в Палату представителей 8-го созыва. Подготовкой проекта закона займется специальная комиссия, созданная сегодня. В нее вошли члены Конституционной комиссии, люди с большим опытом.
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Законопроект об изменении Конституции в первом чтении депутаты рассмотрят на весенней сессии (то есть не позднее 4 июня). Появится новелла о введении единого дня...
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