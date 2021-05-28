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В Риге попытались вернуть флаг Беларуси на законное место
28.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Риге группа граждан предприняла попытку вернуть белорусский государственный флаг на официальный флагшток чемпионата мира по хоккею. Кроме того, участники акции посредством транспарантов грубо, но точно оценили поступок рижского мэра. Полиция, однако, не позволила вернуть национальное знамя на его законное место. Обошлось без столкновений и задержаний.
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В Риге группа граждан предприняла попытку вернуть белорусский государственный флаг на официальный флагшток чемпионата мира по хоккею. Кроме того, участники акции...
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