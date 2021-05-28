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Инцидент с государственным флагом Беларуси в Риге - возбуждено уголовное дело
28.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Генпрокуратура Беларуси возбудила в отношении главы Риги Мартиньша Стакиса и главы МИДа Латвии Эдгара Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности. Так в ведомстве отреагировали на инцидент с государственным флагом в Риге, когда мэр латвийского города снял белорусский флаг и заменил его на бчб-полотно. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Беларуси.
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Генпрокуратура Беларуси возбудила в отношении главы Риги Мартиньша Стакиса и главы МИДа Латвии Эдгара Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных...
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