Областной конкурс красоты проходит в Борисове

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Областной конкурс красоты в эти минуты принимает Борисов. Среди участниц - представительницы всех районов Минской области. Это 40 девушек во возрасте от 18 до 24 лет, медики, педагоги, работники сферы культуры. Все готовы продемонстрировать умение вести беседу, а также показать себя в конкурсе дефиле.

Областной конкурс красоты в Минской области проходит каждый год. Для девушек это хороший старт карьеры в фешен-индустрии. Многие из них уже пробуют свои силы в модельном бизнесе.





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