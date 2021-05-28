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Областной конкурс красоты проходит в Борисове
28.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Областной конкурс красоты в эти минуты принимает Борисов. Среди участниц - представительницы всех районов Минской области. Это 40 девушек во возрасте от 18 до 24 лет, медики, педагоги, работники сферы культуры. Все готовы продемонстрировать умение вести беседу, а также показать себя в конкурсе дефиле.
Областной конкурс красоты в Минской области проходит каждый год. Для девушек это хороший старт карьеры в фешен-индустрии. Многие из них уже пробуют свои силы в модельном бизнесе.
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Областной конкурс красоты в эти минуты принимает Борисов. Среди участниц - представительницы всех районов Минской области. Это 40 девушек в возрасте от 18 до 24 лет:...
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