Источник материала: БT

Флагман отечественного машиностроения и бренд, созвучный названию страны. Минскому тракторному заводу - 75. В эти минуты во Дворце культуры предприятия поздравляют всех: от рабочих и инженеров до менеджеров и директоров холдинга. Сегодня МТЗ - это 10 заводов и более 16 тысяч рабочих. Награды в честь юбилея вручили представители Совета Республики, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, а также администраций областей и столицы.

Завтра основные торжества пройдут на площадке около "Чижовка-Арены". Здесь пройдет шоу ретротракторов, а также презентуют трактор-беспилотник. В воскресенье с 10:00 до 14:00 на МТЗ пройдет день открытых дверей для всех желающих.





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