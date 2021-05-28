Как правильно ухаживать за сиренью весной - советы специалиста

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Сирень по праву считается одним из самых красивых и самых любимых у цветоводов кустарников. Когда зацветает сирень, вокруг все наполняется дивным, ни с чем не сравнимым ароматом. Любуясь этими кустами, мы с волнением ощущаем приближение долгожданного лета.

Растение уже стало настолько привычным для жителей средней полосы, что многие считают его исконно русским (белорусским). Хотя на самом деле родиной сирени является Средиземноморье.

Из множества существующих сортов каждый садовод может найти вариант сирени на свой вкус. Растение это неприхотливое и долговечное. При правильном уходе может прожить на одном месте до 100 лет. А благодаря своим кожистым глянцевым листьям с плотной кутикулой это растение хорошо чувствует себя в городской среде.

Но к кустам, которые можно посадить и забыть, сирень не относится. Начинать ухаживать за ней нужно уже на этапе выборе места для посадки. Помните, это очень светолюбивое растение - пышно цвести оно будет только купаясь в солнечных лучах.

Как правильно посадить сирень

Почва для посадки саженца нужна плодородная, рыхлая и легкая, с нейтральной реакцией. На кислых почвах сирень расти не будет. Также не годятся тяжелые глинистые и торфяные почвы. Лучше всего для сирени подойдут супесчаные плодородные почвы.

Игорь Гаранович, ведущий научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Нужно тщательно соблюдать условия посадки. Яма должна быть просторной (диаметром около 80 см), заправленной плодородной почвой, можно в смеси с торфом, особенно на глинистых почвах.







Как поливать и чем подкармливать сирень



Сирень - растение засухоустойчивое, но в регулярных обильных поливах все же нуждается, особенно перед и во время цветения. Что касается подкормки, то удобрения вносят дважды за сезон.

Игорь Гаранович, ведущий научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений ЦБС НАН Беларуси:

Помимо минеральных рекомендую использовать и органические удобрения. При высадке саженца их вносят в посадочную яму, а в последующем - в приствольные круги.

Как правильно обрезать сирень

Но главное в уходе за сиренью - стрижка и формировка. Для того чтобы куст был ровным и красивым, его нужно регулярно подстригать, удаляя слишком длинные или неправильно растущие ветви.

ВНИМАНИЕ! Основную обрезку проводят сразу после цветения, а не осенью или ранней весной, как думают некоторые садоводы. При ранней весенней обрезке можно удалить все цветковые почки и растение не зацветет.

Чтобы кусты сирени всегда смотрелись молодо и свежо, каждые 15 лет их омолаживают. Все старые ветви вырезают, отступая от основания 50 см. Но учтите, обрезку на пень можно делать только у сортовой сирени, выращенной из черенка. Привитое растение обрезать на пень нельзя, так как от корня будут отрастать уже дикие побеги.

После окончания цветения удаляют все засохшие метелки. Это обязательно нужно делать, чтобы на кустах заложились цветковые почки следующего года. Еще один важный момент в уходе за сиренью - срезка цветущих веток на букеты. Запомните выламывать ветки нельзя! Травмируя куст, вы создадите источник заражения различными болезнями.

Как видите, ухаживать за сиренью совсем не сложно. Это не отнимет у вас много времени. Зато эффект будет потрясающий.

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