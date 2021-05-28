Блокада белорусского воздушного пространства не состоялась

Источник материала: БT

Российское агентство воздушного транспорта провело анализ данных об авиарейсах из Европы в Россию. Выяснилось, что блокада белорусского воздушного пространства - фикция. За минувшие сутки европейские авиакомпании совершили 113 рейсов, трассы которых пролегали над нашей страной. В 53 случаях маршруты были изменены таким образом, чтобы обогнуть белорусское воздушное пространство. Росавиация также предупредила европейских партнеров: любое изменение ими маршрутов требует согласований, а это отнимает некоторое время, и многие рейсы могут быть в этой связи отменены.





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