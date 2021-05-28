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Инцидент с госфлагом Беларуси в Риге: возбуждено уголовное дело

28.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Генпрокурор Беларуси возбудил в отношении главы Риги Мартиньша Стакиса и МИД Латвии Эдгара Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности. В ведомстве отреагировали на инцидент с государственным флагом в Риге, когда мэр латвийского города снял белорусский флаг и заменил его на бчб-полотно. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Беларуси. 


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Генпрокурор Беларуси возбудил в отношении главы Риги Мартиньша Стакиса и МИД Латвии Эдгара Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий,...
 
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