Инцидент с госфлагом Беларуси в Риге: возбуждено уголовное дело

Источник материала: БT

Генпрокурор Беларуси возбудил в отношении главы Риги Мартиньша Стакиса и МИД Латвии Эдгара Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности. В ведомстве отреагировали на инцидент с государственным флагом в Риге, когда мэр латвийского города снял белорусский флаг и заменил его на бчб-полотно. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Беларуси.





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