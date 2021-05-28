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Прогноз погоды на 29 мая
28.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия в Беларуси в основном будет определять неустойчивая воздушная масса.
В дневные часы 29 мая в отдельных районах республики ожидаются грозы.
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Погодные условия в Беларуси в основном будет определять неустойчивая воздушная масса. В дневные часы 29 мая в отдельных районах республики ожидаются грозы. ...
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