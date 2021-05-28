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В Беларуси летом на оздоровление детей будут принимать 5,6 тыс. лагерей, из них 1,4 тыс. - круглосуточных

28.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На организацию и проведение летней детской оздоровительной кампании республиканскому центру из бюджета выделено более Br46,5 млн, в том числе около Br600 тыс. - на подготовку загородных лагерей.

Сформированы плановые объемы оздоровления на основе поданных заявок от родителей. Всего планируется организованный отдых 342 тыс. учащихся, из которых 197,6 тыс. будут оздоравливаться в лагерях с дневным пребыванием, 144,4 тыс. - с круглосуточным.

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На организацию и проведение летней детской оздоровительной кампании республиканскому центру из бюджета выделено более Br46,5 млн, в том числе около Br600 тыс. - на...
 
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