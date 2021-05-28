Дорожная милиция контролирует передвижение несовершеннолетних

Источник материала: БT

Дети на дорогах под пристальным вниманием. Инспекторы ДПС дежурят на особо опасных участках - на нерегулируемых пешеходных переходах, возле детских площадок, школ, садов. Контролируют движение транспорта, а водителям дают рекомендации. Работают также и с самими школьниками и их родителями - организуют уроки безопасности накануне летних каникул.

До 5 июня водителям необходимо двигаться с включенным ближним светом фар даже в светлое время суток. За нарушение правил автолюбителей ждет штраф до 87 рублей.





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