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Порывистый ветер и кратковременные дожди ожидаются в Минске и области в выходные

28.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ночью во многих районах прогнозируются  грозы, местами пройдут ливни. В темное время суток температура  в пределах от 6 до 14 градусов выше ноля. Днем воздух прогреется до 19 (местами до 21 градуса) тепла. Такая погода сохранится и в воскресенье.

Жары не будет и с наступлением календарного лета. В начале июня температурный фон будет на 2-4 градуса ниже  климатической нормы. Потеплеет только в конце следующей недели.


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Ночью во многих районах прогнозируются  грозы, местами пройдут ливни. В темное время суток температура  в пределах от 6 до 14 градусов выше ноля. Днем воздух...
 
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