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Порывистый ветер и кратковременные дожди ожидаются в Минске и области в выходные
28.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ночью во многих районах прогнозируются грозы, местами пройдут ливни. В темное время суток температура в пределах от 6 до 14 градусов выше ноля. Днем воздух прогреется до 19 (местами до 21 градуса) тепла. Такая погода сохранится и в воскресенье.
Жары не будет и с наступлением календарного лета. В начале июня температурный фон будет на 2-4 градуса ниже климатической нормы. Потеплеет только в конце следующей недели.
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Ночью во многих районах прогнозируются грозы, местами пройдут ливни. В темное время суток температура в пределах от 6 до 14 градусов выше ноля. Днем воздух...
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