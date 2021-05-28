Порывистый ветер и кратковременные дожди ожидаются в Минске и области в выходные

Источник материала: БT

Ночью во многих районах прогнозируются грозы, местами пройдут ливни. В темное время суток температура в пределах от 6 до 14 градусов выше ноля. Днем воздух прогреется до 19 (местами до 21 градуса) тепла. Такая погода сохранится и в воскресенье.

Жары не будет и с наступлением календарного лета. В начале июня температурный фон будет на 2-4 градуса ниже климатической нормы. Потеплеет только в конце следующей недели.





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