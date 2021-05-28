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Белорусские аграрии планируют получить 200 тысяч тонн фруктов
28.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Значительную часть яблок, груш и ягод дают фермеры и сельхозорганизации с юга и запада страны. Однако все больше занимаются садоводством и в Минской области. Причем по самым современным технологиям.
Среди сортов яблок немало и отечественных. Например, "белорусское сладкое" может давать до 100 центнеров с гектара. О витаминном разнообразии садов Молодечненского района - Алексей Кондратенко (видео).
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Значительную часть яблок, груш и ягод дают фермеры и сельхозорганизации с юга и запада страны. Однако все больше занимаются садоводством и в Минской области....
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