Белорусские аграрии планируют получить 200 тысяч тонн фруктов

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Значительную часть яблок, груш и ягод дают фермеры и сельхозорганизации с юга и запада страны. Однако все больше занимаются садоводством и в Минской области. Причем по самым современным технологиям.

Среди сортов яблок немало и отечественных. Например, "белорусское сладкое" может давать до 100 центнеров с гектара. О витаминном разнообразии садов Молодечненского района - Алексей Кондратенко (видео).





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