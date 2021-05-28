Лучших школьников Минской области приняли в пионеры

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В последние дни учебного года около сотни лучших школьников Минской области торжественно приняли в пионеры. В этом году впервые на территории исторического комплекса "Линия Сталина". Для отличников учебы и активистов состоялись торжественное завязывание галстуков, концерт и экскурсия. Патриотическая праздничная локация собрала также более трех сотен победителей олимпиад.

Участники торжества возложили цветы к обелиску, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны.





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