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Лучших школьников Минской области приняли в пионеры
28.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В последние дни учебного года около сотни лучших школьников Минской области торжественно приняли в пионеры. В этом году впервые на территории исторического комплекса "Линия Сталина". Для отличников учебы и активистов состоялись торжественное завязывание галстуков, концерт и экскурсия. Патриотическая праздничная локация собрала также более трех сотен победителей олимпиад.
Участники торжества возложили цветы к обелиску, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны.
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В последние дни учебного года около сотни лучших школьников Минской области торжественно приняли в пионеры. В этом году впервые на территории исторического...
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