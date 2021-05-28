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За оскорбление милиционера задержан житель Могилева
28.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В июне прошлого года 44-летний мужчина в соцсети нелицеприятно высказался в адрес милиционера из Ганцевичей. Теперь, помимо десятков административных штрафов, в копилку нарушений добавилось и уголовное дело.
Александр Иванченко, ВРИОД замначальника управления по Могилевской области ГУСБ МВД Беларуси: Свою вину он признал, пояснив, что оскорбил сотрудника органов внутренних дел, поверив в правдивость опубликованных в отношении него сведений. Управление по Могилевской области ГУСБ МВД в очередной раз просит не поддаваться на провокации в сети Интернет, критически относиться к информации неофициального характера и помнить о последствиях своих действий.
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В июне прошлого года 44-летний мужчина в соцсети нелицеприятно высказался в адрес милиционера из Ганцевичей. Теперь, помимо десятков административных штрафов, в...
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