За оскорбление милиционера задержан житель Могилева

Источник материала: БT

В июне прошлого года 44-летний мужчина в соцсети нелицеприятно высказался в адрес милиционера из Ганцевичей. Теперь, помимо десятков административных штрафов, в копилку нарушений добавилось и уголовное дело.

Александр Иванченко, ВРИОД замначальника управления по Могилевской области ГУСБ МВД Беларуси: Свою вину он признал, пояснив, что оскорбил сотрудника органов внутренних дел, поверив в правдивость опубликованных в отношении него сведений. Управление по Могилевской области ГУСБ МВД в очередной раз просит не поддаваться на провокации в сети Интернет, критически относиться к информации неофициального характера и помнить о последствиях своих действий.





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