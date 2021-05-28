В Минске завершился предварительный отбор на проект X-Factor Belarus

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Марафон в столице гремел на протяжении девяти дней и собрал тысячи желающих стать частью большой команды. Удивляли образами, песнями и личными историями, но только 300 счастливчиков со всех уголков страны смогут покорить своими данными звездных наставников.



Самые яркие моменты заключительного дня предкастинга - в репортаже Лидии Заблоцкой. Возможностью попасть в последний вагон X-Factor воспользовалось более сотни любителей петь и шокировать. И если пропуск на сцену получил каждый, и там проверяют только наличие минимальных вокальных данных, то в эту тайную комнату "интервью" попали лишь искренние, кто в анкете рассказал свою душераздирающую историю. И делятся с ней до слез тет-а-тет. Вот, например, один из участников до дома малютки спал в собачьей будке, у второго - отец бросил нож, когда тот пел.



И это не хроника проекта "Зона Х". Жизнь без купюр. Здесь кромешная тишина и свет софита даже расслабляют и выводят на откровения. Участники не под давлением, а исключительно по желанию рассказывают редакторам, через что пришлось пройти. Или даже делятся страхами, которые решили вылечить X-Factor .



Противоположная атмосфера - эйфории, шума и стресса - в так называемом зале ожидания. В длинном коридоре из сотни участников не спрятаться, не скрыться. Потому или захватывала импровизационная репетиция под гитару, или флешмоб для TikTok-проекта. А кто-то, еще пытаясь подготовиться к конкурсу, искал репетиционный уголок и сбегал от суеты.







По статистике, большая папка заполненных анкет - от студентов творческих вузов





СМС с приглашением на съемочную площадку "Беларусьфильма" счастливчики получат в июле

Так, категория от 16 до 25 лет ожидаемо стала самой востребованной. И пока тинейджеры мечтают познакомиться с Ольгой Бузовой, аудитория постарше совершает буквально подвиг. Вместо рутинных бумаг, перегрузки товара и уроков - 3 минуты славы. Экспертной группе (сегодня в ее составе солисты оркестра Михаила Финберга) становится все понятно с первой фразы песни, есть ли слух и харизма, красив ли тембр, уверен ли в себе исполнитель. В помощь жюри - отсутствие фонограммы.Для начинающих артистов нет искусственно созданной стрессовой ситуации. Наоборот поддержка, после вокальные лайфхаки. Над чем необходимо работать и стоит ли вообще.X-Factor до сих пор путают с вокальным конкурсом. Потому некоторые, уходя со сцены, даже терялись, понимая, что не взял ноту, не покорил песней. Предупредим: переживать не стоит. Прежде чем отобрать 300 участников телекастинга, организаторы учтут мнения экспертной группы и просмотрят каждую историю. Обещают, будет насыщенно и неожиданно. Заветные СМС с приглашением на съемочную площадку "Беларусьфильма" счастливчики получат в июле. Съемки (уже под патронажем звездных наставников) стартуют в середине августа. Шоу только начинается.

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