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В Минске завершился предварительный отбор на проект X-Factor Belarus
29.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Марафон в столице гремел на протяжении девяти дней и собрал тысячи желающих стать частью большой команды. Удивляли образами, песнями и личными историями, но только 300 счастливчиков со всех уголков страны смогут покорить своими данными звездных наставников.
По статистике, большая папка заполненных анкет - от студентов творческих вузов
Так, категория от 16 до 25 лет ожидаемо стала самой востребованной. И пока тинейджеры мечтают познакомиться с Ольгой Бузовой, аудитория постарше совершает буквально подвиг. Вместо рутинных бумаг, перегрузки товара и уроков - 3 минуты славы. Экспертной группе (сегодня в ее составе солисты оркестра Михаила Финберга) становится все понятно с первой фразы песни, есть ли слух и харизма, красив ли тембр, уверен ли в себе исполнитель. В помощь жюри - отсутствие фонограммы.
Для начинающих артистов нет искусственно созданной стрессовой ситуации. Наоборот поддержка, после вокальные лайфхаки. Над чем необходимо работать и стоит ли вообще.
СМС с приглашением на съемочную площадку "Беларусьфильма" счастливчики получат в июле
X-Factor до сих пор путают с вокальным конкурсом. Потому некоторые, уходя со сцены, даже терялись, понимая, что не взял ноту, не покорил песней. Предупредим: переживать не стоит. Прежде чем отобрать 300 участников телекастинга, организаторы учтут мнения экспертной группы и просмотрят каждую историю. Обещают, будет насыщенно и неожиданно. Заветные СМС с приглашением на съемочную площадку "Беларусьфильма" счастливчики получат в июле. Съемки (уже под патронажем звездных наставников) стартуют в середине августа. Шоу только начинается.
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Марафон в столице гремел на протяжении девяти дней и собрал тысячи желающих стать частью большой команды. Удивляли образами, песнями и личными историями, но только...
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