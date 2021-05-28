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Зрелищный праздник для жителей райцентра устроили полоцкие пограничники
29.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Торжества сегодня прошли во всех территориальных органах пограничной службы Беларуси. Полоцкие пограничники подготовили подарок для жителей райцентра: праздник получился по-настоящему семейным.
Полоцкий пограничный отряд охраняет участок государственной границы с Литвой и Латвией
Протяженность - 270 километров. Подразделения дислоцируются в Миорском, Браславском, Верхнедвинском районах, а также в аэропорту Витебска. Служба и в будни, и в праздники. Мастерство гостям праздника продемонстрировали сотрудники спецподразделения и кинологи. И это не просто эффектная картинка. Служба на границе требует быстрых, профессиональных и скоординированных действий.
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На площади развернулись демонстрационные локации. К примеру, так выглядит мобильный кабинет психолога. Комплекс рассчитан на работу даже в самых сложных условиях. Продемонстрировали пограничники и образцы боевой техники, и современные технические средства пограничного контроля. 80 лет назад именно пограничники первыми приняли удар врага. Память погибших воинов сегодня почтили минутой молчания.
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Торжества сегодня прошли во всех территориальных органах пограничной службы Беларуси. Полоцкие пограничники подготовили подарок для жителей райцентра: праздник...
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