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Зрелищный праздник для жителей райцентра устроили полоцкие пограничники

29.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Торжества сегодня прошли во всех территориальных органах пограничной службы Беларуси. Полоцкие пограничники подготовили подарок для жителей райцентра: праздник получился по-настоящему семейным. 

Марина Романовская расскажет подробнее. Полевая кухня, показательные выступления, работа демонстрационных площадок. Полоцкие пограничники свой день отметили на площади Свободы древнего города. Зрелищный праздник собрал много гостей. Торжественным маршем в сопровождении военного оркестра пограничники прошли по проспекту. Сегодня поздравления принимают все поколения военнослужащих в зеленых фуражках. Охранять рубежи страны - честь, которой удостоены лучшие из лучших. 


Полоцкий пограничный отряд охраняет участок государственной границы с Литвой и Латвией


Протяженность - 270 километров. Подразделения дислоцируются в Миорском, Браславском, Верхнедвинском районах, а также в аэропорту Витебска.  Служба и в будни, и в праздники. Мастерство гостям праздника  продемонстрировали сотрудники спецподразделения и кинологи. И это не просто эффектная картинка. Служба на границе требует быстрых, профессиональных и скоординированных действий. 


День пограничника отмечают в Беларуси


На площади развернулись демонстрационные локации. К примеру, так выглядит мобильный кабинет психолога. Комплекс рассчитан на работу  даже в самых сложных условиях. Продемонстрировали пограничники и образцы  боевой техники, и современные технические средства пограничного контроля. 80 лет назад именно пограничники первыми приняли удар врага. Память погибших воинов сегодня почтили минутой молчания. 

 
Теги: Витебск
 
 
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Торжества сегодня прошли во всех территориальных органах пограничной службы Беларуси. Полоцкие пограничники подготовили подарок для жителей райцентра: праздник...
 
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