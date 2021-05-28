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Часть команд ЧМ по хоккею в Риге хочет снять свои государственные флаги в знак солидарности с Беларусью
29.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Как сообщает информагентство "Спутник" со ссылкой на Федерацию хоккея Латвии, часть команд ЧМ по хоккею в Риге хочет снять свои государственные флаги в знак солидарности с Беларусью. Таким образом хоккеисты намерены выразить свое возмущение поступком латвийских властей.
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Часть команд ЧМ по хоккею в Риге хочет снять свои государственные флаги в знак солидарности с Беларусью
Как сообщает информагентство "Спутник" со ссылкой на Федерацию хоккея Латвии, часть команд ЧМ по хоккею в Риге хочет снять свои государственные флаги в знак...
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